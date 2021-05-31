2021/05/31 | 20:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفت وزارة التربية، اليوم الاثنين، الدخول الشامل للبكالوريا، فيما لفتت ان القرار يشمل 3 دروس فقط.واكدت التربية في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “قرار اللجنة الدائمة للامتحانات باعتماد دخول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تصدر بيانا جديدا بشأن الصفوف المنتهية المركز الخبري الوطني.

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