التربية: لم يصدر أي قرار بالدخول الشامل للمراحل المنتهية

2021/05/31 | 20:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكدت وزارة التربية، اليوم الاثنين، أنه لم يصدر أي قرار بالدخول الشامل للمراحل المنتهية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قرار اللجنة الدائمة للامتحانات باعتماد دخول طلبة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي هو 3 دروس و10 درجات، وليس شاملاً كما روجت بعض القنوات والمواقع".

ودعت التربية وفقا للبيان، "أولياء أمور الطلبة ووسائل الاعلام الى توخي الدقة في نشر الاخبار وأخذها من القنوات الرسمية للوزارة، متمنيةً لطلبتنا الاعزاء دوام النجاح والموفقية".

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