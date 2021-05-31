معلقا على اعتقال 'مصلح'.. العامري.. ماذا لو قام الحشد باعتقال ضابط في الجيش؟!

2021/05/31 | 20:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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انتقد زعيم تحالف الفتح هادي العامري، الاثنين، عملية اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، متسائلا ماذا لو قام الحشد باعتقال ضابط في الجيش العراقي؟!

وقال العامري في حديث متلفز تابعه NRT، اليوم (31 ايار 2021)، متسائلا، انه "ماذا ستكون ردة الفعل اذا قام الحشد باعتقال ضابط في الجيش العراقي"؟!

واضاف، انه "لا نريد ان نكون جزءا من الصراع الأمريكي - الإيراني في المنطقة".

واوضح، "نريد علاقات متوازنة مع ايران والسعودية".

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