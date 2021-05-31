2021/05/31 | 20:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أوضحت وزارة التربية، الاثنين، توضيحا بشأن ما تم تداوله في وسائل اعلام حول الدخول الشامل لطلبة الثالث والسادس الاعدادي.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر بيان للوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (31 أيار 2021)، أن "الوزارة تؤكد أن قرار اللجنة الدائمة للامتحانات باعتماد دخول طلبة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي 3 دروس و 10 درجات وليس شاملاً كما روجت بعض القنوات والمواقع".

ودعت الوزارة في اولياء امور الطلبة ووسائل الاعلام الى "توخي الدقة في نشر الاخبار واخذها من القنوات الرسمية للوزارة، متمنيةً لطلبتنا الاعزاء دوام النجاح والموفقية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من التربية حول حقيقة الدخول الشامل لطلبة الثالث والسادس الاعدادي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من التربية حول حقيقة الدخول الشامل لطلبة الثالث والسادس الاعدادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).