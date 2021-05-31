رئاسة البرلمان تطالب بالكشف عن ملابسات واسباب وفاة فائز سنفور

2021/05/31 | 20:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني طالب نائب رئيس مجلس النواب، بشير خليل الحداد، اليوم الاثنين، الاجهزة الامنية والمختصة بالكشف عن ملابسات واسباب وفاة فائز سنفور بعد تدهور حالته الصحية.وقال المكتب الإعلامي للحداد في بيان، تلقاه […]

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