2021/05/31 | 20:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة ارهابيين وضبط عتاد ومتفجرات في خمس محافظات.

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية بالفرقة الثامنة في كركوك والفرقة السادسة عشرة وشعبة المصادر في مديرية الاستخبارات العسكرية من القاء القبض على ثلاثة من الارهابيين في كركوك ونينوى وابو غريب ببغداد".

وأشارت إلى أن "مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وقيادة عمليات الجزيرة تمكنت من ضبط كدس للعتاد والمتفجرات في حديثة والكرمة بالانبار وربيعة غربي نينوى يضم ٣٣ عبوات ناسفة و٥ قنابر هاون مختلفة و٤ رمانات قاذفة ضد الاشخاص، وقد تم تسليم الارهابيين لجهة الطلب وفق مذكرات القبض الصادرة بحقهم".وبينت، أنه "تكفلت مفارز هندسة الفرقة بتدمير الكدس ومحتوياته تحت السيطرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخلية تعلن نتائج عمليات أمنية في خمس محافظات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخلية تعلن نتائج عمليات أمنية في خمس محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).