التربية توضح حقيقة الدخول الشامل لطلبة الثالث والسادس الاعدادي

2021/05/31 | 21:03 - المصدر: بغداد اليوم

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🔴وزارة التربية: قرار اللجنة الدائمة للامتحانات باعتماد دخول طلبة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي 3 دروس و10 درجات وليس شاملاً كما روجت بعض القنوات والمواقع

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