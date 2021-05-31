بعد ساعات من إعلان وفاته.. طلب وزاري عاجل بشأن 'فائز السنفور'

2021/05/31 | 21:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طالب وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، الاثنين، الجهات المعنية بكشف ملابسات حالة الاعتداء الذي تعرض لها الفنان فائز السنفور وبيان الأسباب، وتقديم الجناة إلى العدالة بأسرع وقت.

وقال الركابي، في بيان اليوم، (31 ايار 2021)، انه "ببالـغ الحزن تلقينا خبر وفاة الفنان المغفور له (فائز السنفور) إثر تعرضه لحادث اعتداء أدى إلى تفاقم الاعراض الجانبية التي أدت إلى وفاته رحمه الله".

وأضاف البيان، "إننا في الوقت الذي نشاطر به عائلة المرحوم أحزانهم نطالب - ومن موقع مسؤوليتنا تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة - بقيام الجهات المعنية بكشف ملابسات حالة الاعتداء، الذي تعرض له المغفور له، وبيان الأسباب، وتقديم الجناة إلى العدالة بأسرع وقت".

وتابع، "لقد أجرينا زيارة إلى الفنان فائز السنفور عند رقوده في المستشفى فور سماعنا لخبر الاعتداء وبينا موقفنا تجاه حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ولما كانت هيئة رعاية ذوي الإعاقة في وزارة العمل هي الحاضنة الرسمية لشريحة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، فإنها ستتابع تداعيات الحادث.



تغمد الله الفقيد بوافر رحمته..



وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفي فجر اليوم الاثنين، الممثل العراقي فائز السنفور في احدى مستشفيات بغداد، بعد تردي حالته الصحية اثر تعرضه لاعتداء من قبل مجهولين.

A.A

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