التنافس في البحر المتوسط..

2021/05/31 | 21:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مقال نشره موقع National Interest الأميركي الولايات المتحدة الأميركية من مخاطر التوسع التركي في صناعة الطائرات المسيرة، مطالبا الإدارة الأميركية بحظر نقل تكنولوجيا ومعدات تلك الطائرات إلى تركيا.

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