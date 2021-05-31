والدة سجاد العراقي تعرض على الخاطفين التنازل قانونياً مقابل الافراج عن ولدها

2021/05/31 | 21:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عرضت والدة الناشط المدني المختطف سجاد العراقي، على الخاطفين التنازل قانونياً مقابل الأفراج عن ولدها.

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وذكرت والدة العراقي، في حوار مع الزميلة سارة دراوشة، والزميل علي فرحان، وتابعها "ناس" (31 ايار 2021)، انه "تم اختطاف ولدي في 14/9/2020، وحتى هذه اللحظة لاأعرف مصيره هل هو حي أم ميت، الأجهزة الامنية كانت تتحرك لكن الان لايوجد تحرك بالبحث عن سجاد".

واضافت ان "الجهة التي خطفت سجاد معروفة وجميع التفاصيل لدى الاجهزة الامنية والقضاء، حيث تم التعرف على أحد الخاطفين من قبل اصدقاءه الذين كانو برفقته"، موضحة انها "أبلغت الاجهزة الامنية والحكومة المحلية والمركزية بتفاصيل الحادث والجهة المتورطة بخطف سجاد ومن أي عشيرة".

ودعت الخاطفين الى "الأفراج عن ولدها مقابل التنازل قانونياً"، مؤكدة ان "ولدها مظلوم ولم يفعل شيء سوى المطالبة بالحقوق والمشاركة بالتظاهرات".

ورداً على سؤال حول احساسها بأن يكون ولدها حياً ام ميتاً، ردت والدة سجاد بالقول: "أملي بالله كبير وادعو الخاطفين الى اطلاق سراحه لانه مريض وضعيف ولايستحق هذا العذاب، واذا كان ميت فليعلنوا عن مكان دفنه لنعرف بموته".

ووجهت رسالة الى الحكومة العراقية، داعية الى "التعاون معها في الكشف عن مصير سجاد العراقي، وإعادة تفعيل اللجان التحقيقية، لأن الاجهزة الامنية في المحافظة منذ 9 اشهر لم تتحرك تجاه القضية".

وناشدت والدة الناشط المختطف سجاد العراقي، أمس الاحد، أجهزة الدولة باستئناف التحقيق مع المتهمين في قضية اختطاف ولدها.

والدة سجاد، شاركت بشكل مقتضب في مداخلة عبر تطبيق "كلابهاوس" مطالبة بالتحقيق في قضية اختطاف ولدها، سيما وأن الشبهات والاتهامات تدور حول أشخاص معروفين لدى السلطات والرأي العام.

وأضافت أنها تريد معرفة مصير ولدها "أريد معرفة مصير سجاد..



حياً كان أم ميتاً".

وتابعت "لا نطلب أي شيء خارج القانون، نطالب فقط باكمال اجراءات التحقيق بهدف التوصل إلى الحقيقة".

وتحدث نشطاء كانوا برفقة سجاد لحظة اختطافه، ملقين باللوم على قائد الشرطة السابق حازم الوائلي، مؤكدين أنه كان قد أكد لهم بأنه "يجري مفاوضات مع الخاطفين".

وأضافوا أن "أوامر القبض قد صدرت بحق شخصين في القضية، سبق أن انتمى أحدهم إلى فصيل مسلح، والأسماء معروفة للجميع، لكن دون تنفيذ أوامر القبض بحقهم".

ووفقاً للشهادة، فقد أوقف مسلحون، يستقلون سيارتي (بيك آب) يحمل أحدهم مسدساً كاتم الصوت، سيارة تقل سجاد العراقي، في العشرين من أيلول 2020، وقامت باقتياده إلى جهة مجهولة.

وكان سجاد بحسب المصدر، متوجهاً لزيارة ناشط أصيب في تفجير خيمة أكتوبر، قبل أن تستوقفه عجلات المسلحين.

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وتصدر وسم "سجاد وين يابورغيف" منصة التغريد العالمي "تويتر"، بعد أن أطلق ناشطون حملة للكشف عن مصير الناشط العراقي المختطف سجاد العراقي.

وتصدر الوسم موقع تويتر بالنسبة إلى العراق بالتزامن مع حوار مباشر يجريه ناشطون مع شقيق سجاد العراقي ومرافقي سجاد لحظة الاختطاف عبر منصة "كلوب هاوس".

وفي الحوار كشف أصدقاء المختطف سجاد معلومات تظهر للمرة الاولى عن اللحظات الاخيرة ما قبل الاختطاف.

الناشطون طالبوا عبر منصة تويتر وباقي منصات التواصل الاجتماعي رئيس لجنة الأمر الديواني رقم 29 احمد ابو رغيف بالتدخل للكشف عن مصير سجاد، خاصة بوجود أسماء متهمين معروفة وأوامر القاء قبض صادرة بحقهم.

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