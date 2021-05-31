2021/05/31 | 21:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اكد مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الاثنين، إنه تم إحراز تقدم “جيد” في محادثات فيينا و”الوصول” إلى نقاط الخلاف الرئيسية، مرجحا عدم إمكانية التوصل إلى اتفاق في جولة المحادثات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مساعد وزير الخارجية الايراني: وصلنا إلى نقاط الخلاف الرئيسية في مفاوضات فيينا المركز الخبري الوطني.

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