محافظة عراقية تسجل أول حالة وفاة لمواطن بـ

2021/05/31 | 21:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

سجلت دائرة صحة ذي قار أول حالة وفاة بالفطر الأسود في أحد مستشفيات المحافظة.

وقال مصدر في تصريح خص به (بغداد اليوم) إن "مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية بمحافظة ذي قار سجل حالة وفاة لرجل".

وأضاف أنه "بعد فحصه قبل وفاته تبين إصابته بفطر في عينه اتضح لاحقاً أنه الفطر الاسود".

وينتج “الفطر الأسود” عن العفن الموجود بالبيئات الرطبة مثل التربة أو السماد، ويمكن أن يهاجم الجهاز التنفسي، وهو غير معدي.

وحسب مراكز مكافحة الأمراض بأمريكا، فإن “الفطر الأسود” عدوى فطرية خطيرة، نادرة تسببها الفطريات المخاطية.

وتعيش هذه الفطريات بالتربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق أو أكوام السماد أو الخشب الفاسد.

وتحدث فطار الغشاء المخاطي عند الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أو يتناولون الأدوية.

ويمكن أن يتطور الداء بالجلد بعد دخول الفطر من خلال جرح أو كشط أو حرق.

ويؤثر ” الفطر الأسود ” على الجيوب الأنفية أو الرئتين بعد أن يستنشق الشخص جراثيم فطرية في الهواء.

وأشارت المراكز أن أعراض المرض تعتمد على مكان نمو الفطريات في الجسم.

ومن أعراض التهاب الغشاء المخاطي الأنفي الدماغي، تورم الوجه من جانب واحد، وصداع الرأس، واحتقان الأنف والجيوب الأنفية.

وآفات سوداء على جسر الأنف أو الجزء العلوي من الفم.

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