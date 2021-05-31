قيادي بتحالف عزم: المواطن البسيط ضحية للإخفاقات الحكومية

2021/05/31 | 21:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا القيادي بتحالف عزم محمد اقبال الصيدلي، اليوم الاثنين، الجهات المعنية بالتدخل وايجاد حل لارتفاع تسعيرة المولدات الاهلية، مبينا ان المواطن البسيط بات ضحية للإخفاقات الحكومية.

وذكر الصيدلي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، محافظة نينوى تشهد ارتفاع كبير لتسعيرة المولدات الاهلية"، مطالبا الجهات ذات العلاقة بـ"التدخل العاجل للتخفيف عن كاهل المواطن الموصلي".

واضاف الصيدلي انه "وفي ظل الظروف التي مرت على اهالي محافظة نينوى مايزال المواطن الموصلي يدفع ضريبتها لحد الان ومن واجب الحكومة توفير الخدمات الاساسية للمواطن "، مبينا ان "المواطن بات ضحية للإخفاقات الحكومية".

وأشار الصيدلي لـ"حاجة المواطن الاساسية للطاقة الكهربائية في فصل الصيف وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة لابد من التفاتة جدية من الحكومة الاتحادية والمحلية لتوفير المنتجات النفطية للمحطات الحكومية وزيادة ساعات تشغيل الطاقة الكهربائية الوطنية وتقليل سعر الامبير في المولدات الاهلية ومراقبة ذلك وعدم السماح باثقال كاهل المواطن".

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