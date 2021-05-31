2021/05/31 | 21:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني سجلت محافظة ذي قار، اليوم الإثنين، أولى حالات الوفاة بالفطر الأسود بعد قلع إحدى عينيه.وقال مصدر من ذوي المتوفى لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “الفقيد وهو أحد رجال الدين المعروفين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسجيل أولى حالات الوفاة بالفطر الأسود في الناصرية المركز الخبري الوطني.

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