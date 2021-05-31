النموذج التنموي “الجديد” تكريسا للاستبداد السياسي - النهج الديمقراطي

2021/05/31 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#النهج_الديمقراطي الكتابة الوطنيةالنهج الديمقراطي يعتبر النموذج التنموي “الجديد” تكريسا للاستبدادالسياسي ولنظام الرأسمالية التبعية المخزني ويدين سياسةالقمع والحصار ضد كافة القوى المناضلة.عقدت الكتابة الوطنية اجتماعا لها يوم الأحد 30 ماي 2021 حيث تدارست أهم مستجدات الأوضاع والمتسمة،أ- محليا بتقديم تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي والمناورات العسكرية الأمريكية بجنوب المغرب وبال ......





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