2021/05/31 | 21:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- فاطمة رحمةأعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، المصادقة على تعيين 250 خريجاً من المشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000.وقال رئيس مجلس الخدمة محمود التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مجلس الخدمة الاتحادي قرر خلال اجتماعه اليوم المصادقة على استكمال تعيينات المشمولين بقانون رقم 6 الفقرة ثالثا ورابعا"، لافتا الى أن "القرار جاء بعد استكمال بيانات المشمولين والبالغ عددهم 250 خريجا".وأضاف، أن "المشمولين بالتعيينات هم الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة وخريجو كليات ومعاهد واعداديات التمريض"، مبينا أن "المجلس أصدر قرارا بتعيينهم وسيرسل كتابا لوزارة الصحة لغرض مباشرتهم وتوزيعهم".وصوت مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة، 26 تشرين الثاني 2019، على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة ‏‏2000 والمقدم من لجنة الصحة والبيئة.وذكر بيان لمجلس النواب، أن التعديل يأتي بهدف الاستفادة من الاختصاصات العلمية وإسنادها بشمولها بالتعيين المركزي في وزارة الصحة من ذو المهن الصحية الساندة بنسب مئوية تحددها الوزارة للاستفادة من الطاقات والتخصصات الساندة لخدمة القطاع الصحي والبيئي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التميمي يعلن المصادقة على تعيين 250 مشمولاً بقانون تدرج ذوي المهن الطبية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التميمي يعلن المصادقة على تعيين 250 مشمولاً بقانون تدرج ذوي المهن الطبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).