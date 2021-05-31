2021/05/31 | 21:44 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

أصدرت محكمة قضاء الموظفين قرارا أبطلت بموجبه قرار مجلس امناء شبكة الإعلام العراقي بإعفاء فضل فرج الله، وتعيين نبيل جاسم بدلا منه، وقررت المحكمة بالأكثرية إعادة فرج الله الى منصبه، وعدت قرار الإعفاء باطلا.



المرصد العراقي للحريات الصحفية عبر عن موقف سابق أكد فيه نزاهة القضاء وإنصافه في الق...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء العراقي يبطل تعيين نبيل جاسم رئيسا لشبكة الإعلام العراقي ويعيد فضل فرج الله الى منصبه) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء العراقي يبطل تعيين نبيل جاسم رئيسا لشبكة الإعلام العراقي ويعيد فضل فرج الله الى منصبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).