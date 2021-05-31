زيدان يفجر مفاجأة ويكشف عن سبب رحيله

2021/05/31 | 21:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف مدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان، الاثنين، اسباب رحيله عن النادي الملكي للمرة الثانية، مؤكدا ان الريال لم يعد يثق به لمواصلة مهامه في النادي.

وقال زيدان في رسالة مفتوحة الى عشاق النادي الملكي نشرها عبر صحيفة اس، اليوم (31 ايار 2021)،: "لقد قررت الآن المغادرة وأريد أن أشرح الأسباب بشكل صحيح، أنا رحلت ليس لأني أريد التهرب من المسؤولية أو لأني تعبت من التدريب".

واضاف، انه "في ايار 2018 غادرت لأنه بعد عامين ونصف، مع العديد من الانتصارات والعديد من الألقاب، شعرت أن الفريق بحاجة إلى نهج جديد للبقاء في أعلى مستوى، في الوقت الحالي، الأمور مختلفة.



سأغادر لأني أشعر بأن النادي لم يعد يثق بي بالقدر الذي أنا بحاجة إليه، ولا بالدعم اللازم من أجل بناء شيء ما على المدى المتوسط أو الطويل".

واوضح، انه "أفهم كرة القدم وأعرف متطلبات فريق مثل ريال مدريد، أعلم أنه عندما لا تفوز، عليك أن تغادر، لكن تم نسيان شيء مهم للغاية، تم نسيان كل ما قمت ببنائه يوميا، وما جلبته بعلاقاتي مع اللاعبين، مع الـ 150 شخصا الذين يعملون مع الفريق وحوله".

وتابع، "أنا شخص أحب الفوز بالفطرة وقد كنت هنا للفوز بالألقاب، لكن الأهم من ذلك هو الأشخاص ومشاعرهم والحياة نفسها ولدي إحساس بأن هذه الأشياء لم يتم أخذها في الاعتبار، كان هناك فشل في فَهمِ أن هذه الأشياء تحافظ أيضا على ديناميكيات النادي العظيم، لقد تم انتقادي إلى حد ما بسبب ذلك".

جدير بالذكر انه "بعد وداع مظفر كلاعب في العام 2006، ثم رحيله الأول كمدرب في 2018 بعد خمسة أيام من فوزه بدوري أبطال أوروبا لثلاث مرات متتالية في إنجاز غير مسبوق، ترك زيدان ريال مدريد هذه المرة بأرقام باهتة وموسم خال من أي لقب.

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