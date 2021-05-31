ما حقيقة تسجيل حالة وفاة بـ ’الفطر الأسود’ في ذي قار؟.. الصحة توضح لـ ’ناس’

2021/05/31 | 21:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت دائرة صحة محافظة ذي قار، الاثنين، تسجيل أي حالة وفاة او إصابة بمرض "الفطر الأسود".

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وقال الناطق باسم الدائرة عمار الزاملي لـ "ناس" (31 ايار 2021)، "لاصحة لتسجيل حالة وفاة أو إصابة او اشتباه بالفطر الأسود في المحافظة"، مؤكداً "عدم وجود مختبرات للكشف عنه في العراق".

وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت عن مصدر طبي، تسجيل أول وفاة رسميا بمرض بالفطر الأسود في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

واشارت الى ان الوفاة المسجلة هي الأولى أيضاً على مستوى العراق، الامر الذي نفته صحة ذي قار.

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