2021/05/31 | 21:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، عدم وجود أعداد للمشمولين بالتعيينات من أصحاب الشهادات، وفيما أشار إلى أن تعيينهم يعتمد على معيارين، معلنا استعداد المجلس للمباشرة بتوظيف أصحاب الشهادات حال وصول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الخدمة الاتحادي يؤكد: تعيين اصحاب الشهادات العليا يعتمد على “معيارين” المركز الخبري الوطني.

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