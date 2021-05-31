عمليات بغداد تعلن اعتقال 'إرهابية' غربي العاصمة

2021/05/31 | 22:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، عن اعتقال "إرهابية" غربي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، إنه "‎وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري من قبل استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من إلقاء القبض على الارهابية (ا، ر، ن) المطلوبة وفق المادة ٤/ارهاب وتكنى (ام حفصة الراوي)".

وأضافت أن "العملية تمت من خلال رصد تحركاتها في منطقة (الغزالية) ببغداد، حيث اكدت المعلومات الاستخبارية ان الارهابية (ام حفصة الراوي) عملت ضمن عصابات داعش الإرهابية، وتقوم بتوزيع ما تسمى الكفالات على العوائل المنتمية لعصابات داعش الارهابية ضمن قاطع الكرخ".

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