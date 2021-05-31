القبض على الإرهابية “ام حفصة الراوي” ببغداد

2021/05/31 | 22:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، القبض على الإرهابية “ام حفصة الراوي” في بغداد.

وقالت القيادة في بيان صحفي، انه “‎وفقا لمعلومات استخبارية دقيقية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري من قبل استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من إلقاء القبض على الارهابية (ا، ر، ن) المطلوبة وفق المادة ٤/ارهاب وتكنى (ام حفصة الراوي)، تمت العملية من خلال رصد تحركاتها في منطقة(الغزالية) ببغداد، حيث اكدت المعلومات الاستخبارية ان الارهابية (ام حفصة الراوي) عملت ضمن عصابات داعش الإرهابية ، وتقوم بتوزيع ما تسمى الكفالات على العوائل المنتمية لعصابات داعش الارهابية ضمن قاطع الكرخ”.

‎واضافت القيادة، انه “تم تسليمها اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقها”.

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