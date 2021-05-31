صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 497 المسجلة اليوم بكورونا

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 497 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي
365 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية
قطاع بغداد جديدة 37 حالة من خلال الرصد الوبائي .
قطاع النهروان 63 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع المدائن 11حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع البلديات الثاني 71 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الشعب 92 حالات من خلال الرصد الوبائي
قطاع البلديات الاول 80 من خلال الرصد الوبائي
132 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية
23 حالة في مدينة الصدر موزعة على محلاتها
4 حالات في الكرادة
13حالة في منطقة بغداد الجديدة
8 حالات في النهروان
9حالات في الزعفرانية
5حالات في منطقة الاعظمية
8حالات في منطقة البلديات
13 حالة في منطقة الشعب
4 حالات في منطقة المدائن
4حالات في منطقة زيونة
4 حالات في منطقة الضباط
4 حالات في منطقة الحسينية
و3 حالات في كل من المناطق التالية / الطالبية /الكفاح / جسر ديالى /
وحالتين في كل من المناطق التالية / الشماعية / الرشيد / الكاظمية / الدولعي / المستنصرية / العبيدي / الامين / بسماية / حي الخضراء .
واضافت صحة الرصافة انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 163877توفي منهم 1716 للاسف فيما اكتسب الشفاء 156780 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 5381”
ودعت الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.
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