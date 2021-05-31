صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 497 المسجلة اليوم بكورونا

2021/05/31 | 22:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 497 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 365الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 497 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

365 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع بغداد جديدة 37 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع النهروان 63 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 11حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الثاني 71 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 92 حالات من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الاول 80 من خلال الرصد الوبائي

132 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

23 حالة في مدينة الصدر موزعة على محلاتها

4 حالات في الكرادة

13حالة في منطقة بغداد الجديدة

8 حالات في النهروان

9حالات في الزعفرانية

5حالات في منطقة الاعظمية

8حالات في منطقة البلديات

13 حالة في منطقة الشعب

4 حالات في منطقة المدائن

4حالات في منطقة زيونة

4 حالات في منطقة الضباط

4 حالات في منطقة الحسينية

و3 حالات في كل من المناطق التالية / الطالبية /الكفاح / جسر ديالى /

وحالتين في كل من المناطق التالية / الشماعية / الرشيد / الكاظمية / الدولعي / المستنصرية / العبيدي / الامين / بسماية / حي الخضراء .

واضافت صحة الرصافة انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 163877توفي منهم 1716 للاسف فيما اكتسب الشفاء 156780 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 5381”

ودعت الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

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