بعد حدوث حالات تجلط بعد التطعيم باسترازينكا ..الشركة المُصنعة للقاح تدلي بتصريح

2021/05/31 | 22:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

استنتج المنظمون الطبيون في الولايات المتحدة وأوروبا أنه يبدو أن هناك صلة بين لقاح AstraZeneca ، وكذلك اللقاح الذي صنعته شركة Johnson & Johnson ، وبين الجلطات ، لكنهم يقولون إن الحقن آمنة وأن فوائد التطعيم تفوق مخاطرها .

اخر حالة تم تداولها حول هذا الموضوع في كوريا الجنوبية ، حيث أبلغ مسعفون في كوريا الجنوبية عن أول حالة نادرة لتخثر الدم في البلاد مرتبطة بلقاح فيروس كورونا AstraZeneca.

نُقل عامل في منشأة طبية في الثلاثينيات من عمره إلى المستشفى في 12 مايو بعد تلقيه ضربة بالكوع في 27 أبريل، أصيب بصداع في 9 مايو قبل أن يمرض بشدة ويعاني من آلام تقلصات عضلية ايضاً .

وقال جونغ إيون كيونغ ، مدير الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان: "لقد تحسنت حالته منذ ذلك الحين ونفهم أنه لا توجد مشكلة كبيرة رغم أنه لا يزال بحاجة إلى المراقبة" وأضاف"أن أعراض تجلط الدم يمكن علاجها إذا تم اكتشافها مبكرا وعلاجها بشكل صحيح"

تم إعطاء حوالي 3.27 مليون شخص في كوريا الجنوبية جرعة واحدة على الأقل من لقاح AstraZeneca حتى الآن، اقتصرت العاصمة سيئول على استخدامها لمن هم فوق الثلاثين بعد التقارير الأولية عن تجلط الدم في أماكن أخرى من العالم.

هذه التقارير عن التجلطات تتعلق بشكل رئيسي بنوع من الجلطة الدموية يسمى تخثر الجيوب الأنفية الوريدية الدماغية، تم تعيين الحالة بالاقتران مع مستويات منخفضة من الصفائح الدموية تسمى( قلة الصفيحات).

بينت شركة AstraZeneca إنها تعمل على فهم الحالات الفردية و "الآليات المحتملة التي يمكن أن تفسر هذه الأحداث النادرة للغاية" ، بينما قالت Johnston&Johnson إنه لم يتم تحديد علاقة سببية واضحة بين اللقاح والجلطات.

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