بافل طالباني يؤكد دعم الاتحاد الوطني لتوحيد قوات البيشمركة

2021/05/31 | 22:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، مقر قيادة القوات 70 في قوات بيشمركة كوردستان، واستقبل هناك من قبل مصطفى جاورش قائد القوات 70 وعدد من الضباط والمراتب.

وخلال اجتماع مع القيادات العسكرية، سلط بافل طالباني الضوء على آخر المستجدات السياسية والامنية والاوضاع العسكرية الاخيرة في بغداد وكيفية مواجهة بقايا تنظيم داعش الارهابي وجهود توحيد قوات البيشمركة.

وحول توحيد قوات البيشمركة وتطوير قدراتها العسكرية، اكد الرئيس المشترك دعم الاتحاد الوطني لانجاح هذه الخطوة الوطنية، وقال نريد بناء قوة تكون بمستوى المتغيرات الامنية والعسكرية وان تصبح قوة محكمة ومدربة على حماية المصالح العامة لارضنا وبلدنا، ولكننا لن نسمح بفرض المصالح الحزبية على هذه العملية الوطنية والاخلال بالتوازن، يجب مراعاة اسس المساواة والعدالة والوطنية.

في جانب آخر من الاجتماع، اوضح الرئيس المشترك السياسة الجديدة لمواجهة الارهاب للقادة العسكريين، واصدر عدة قرارات وتوصيات من اجل تعزيز الامن والاستقرار في اقليم كوردستان وخاصة في المناطق الكوردستانية خارج ادارة اقليم كوردستان والتي تعاني من ثغرات امنية، وهناك تعاون وتنيسق مع القوات الاتحادية في تلك المناطق في اطار غرف العمليات المشتركة لتعزيز الامن والاستقرار.

وحول الاوضاع المعيشية لقوات البيشمركة وتاخر صرف رواتب بعض الالوية المشتركة، قال الرئيس المشترك: عن طريق ممثلينا، طلبنا الحكومة بمعالجة هذه المشكلة بسرعة وعدم زج حياة وقوت قوات البيشمركة كوردستان في الصراعات والازمات.

PUKmedia خاص

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