مصدر: السنة والكورد يتبادلون مناصب الرئاستين التشريعية والجمهورية

2021/05/31 | 22:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف مصدر سياسي، الاثنين، عن حراك للأحزاب السنية بهدف "التبادل" مع الكورد وذلك بالحصول على منصب رئيس الجمهورية مقابل اعطاءهم منصب رئيس البرلمان.

ونقلت "روسيا اليوم" عن المصدر قوله، (31 ايار 2021)، ان هناك سعي من الأحزاب السنية للحصول على منصب رئيس الجمهورية.

وأضاف المصدر، وهو قيادي في حزب سياسي سني، إن "الأحزاب السنية تريد الحصول على منصب رئيس الجمهورية مقابل التنازل عن منصب رئيس البرلمان للكورد".

وتابع، أن "رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي، يدفع باتجاه هذا المشروع".

يشار إلى انه وفقا للعرف السياسي المتبع في العراق بعد عام 2003، فإن رئاسة الجمهورية من حصة الكورد، ورئاسة الوزراء من حصة الشيعة، بينما رئاسة البرلمان من حصة السنة.

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