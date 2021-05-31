القتل يهدد العراقيين.. و

2021/05/31 | 22:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ أيام يطرح آلاف عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي سؤالا واحدا هو "من قتلني؟" ضمن أحدث حملة تهدف إلى القضاء على ثقافة "الإفلات من العقاب"، و"تحديد القتلة وتشخيصهم".

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