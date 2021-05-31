2021/05/31 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيتن عامر في أولى تجاربها الغنائية القاهرة – الزمان تستعد الممثلة المصرية ايتن عامر لطرح كليب أغنيتها الجديدة من اخراج المخرجة بتول عرفة في أولى تجاربها الغنائية.وكانت ايتن قررت الإتجاه الى الغناء بعد سنوات من التفكير في اتخاذ هذه الخطوة التي ستكون مفاجئة لجمهورها.وشاركت عامر في الموسم الرمضاني بمسلسل (وكل ما نفترق مع […]

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