2021/05/31 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسين علي صالح يشعر بقلق دائم في زمن كورونا: ندمت لأني أضعت فرصة إكمال دراستي العليا بغداد- ياسين ياس عند محاورتنا لأي مبدع يدور الحوار في إطار عمله الإبداعي ألا إننا في سلسلة من الحوارات مع فنانين ابتعدنا عن الفن مقتربين من الوجه الآخر لهم ،واليوم ضيفنا الفنان حسين علي صالح عبر هذا الحوار: { […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسين علي صالح يشعر بقلق دائم في زمن كورونا:) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حسين علي صالح يشعر بقلق دائم في زمن كورونا:) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).