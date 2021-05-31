2021/05/31 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرتشيل باطلالة صيفية { اسطنبول – وكالات – نشرت النجمة التركية هاندا أرتشيل صورة جديدة عبر خاصية الستوري في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بملابس صيفية بألوان فاتحة وجذابة، ورفعت شعرها بطريقة عفوية.و كان قد طُرح قبل أيام الإعلان الدعائي للموسم الثاني من مسلسل (أنت أطرق بابي)، للنجمين التركيين كرم بورسين […]

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