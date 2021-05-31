2021/05/31 | 22:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قالت شبكة ”سي أن بي أس“ الأمريكية، اليوم الاثنين، إن العملات المشفرة توفر ملاذا للأشخاص الذين يتهربون من دفع الضريبة في الولايات المتحدة، وإن هناك توجها من قبل إدارة الرئيس جو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجه أمريكي لضبط سوق العملات المشفرة لمنع التهرب الضريبي المركز الخبري الوطني.

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