مستشار رئيس وزراء العراق: الحساب الجاري لميزان المدفوعات خالٍ من العجز

2021/05/31 | 22:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، أن السياسة النقدية للعراق ستحافظ على استقرار سعر الصرف.وأشار المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، إلى أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات خالٍ من العجز …

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