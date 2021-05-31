صحة ذي قار تؤكد لـNRT وفاة شخص بمرض 'الفطر الاسود' بالمحافظة

2021/05/31 | 22:49 - المصدر: NRT عربية

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أكد مدير عام صحة ذي قار، صدام الطويل، الاثنين، تسجيل حالة وفاة بمرض "الفطر الأسود"، مبينة ان الحالات الموجودة حاليا تتراوح اعدادهم ما بين الـ4-5 مرضى.

وأوضح الطويل، في تصريح لـNRT اليوم، (31 ايار 2021)، انه تم "تسجيل حالات بمرض (الفطر الأسود)، مبينا انها "موجودة قبل جائحة كورونا، وبعد الوباء ازدادت الاصابات".

وأوضح، انه "توجد حاليا 5 اصابات يعانون من (الفطر الاسود) وبعضهم توفي بسببه، وتم تسجيل حالة وفاة اليوم بالمرض بعد إصابته بكورونا"، مشيرا إلى ان "المتوفي مصاب بالسكري مما ادى إلى تفاقم حالته ووفاته".

ولفت إلى ان "الراقدين حاليا يتراوح اعدادهم ما بين الـ4-5 مرضى".





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