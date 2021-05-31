التربية تصدر توضيحا بشأن الدخول العام

2021/05/31 | 22:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفت وزارة التربية، الاثنين، ما تردد من انباء بشأن ما تم تداوله في وسائل اعلام حول الدخول الشامل لطلبة الثالث والسادس الاعدادي.

وذكر بيان للوزارة NRT نسخة منه، اليوم (31 ايار 2021)، ان "الوزارة تؤكد أن قرار اللجنة الدائمة للامتحانات باعتماد دخول طلبة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي 3 دروس و 10 درجات ليس دخولا شاملا، كما روجت بعض القنوات والمواقع".

ودعت الوزارة في اولياء امور الطلبة ووسائل الاعلام الى "توخي الدقة في نشر الاخبار واخذها من القنوات الرسمية للوزارة، متمنية لطلبتنا الاعزاء دوام النجاح والموفقية".

وكانت وزارة التربية قد حددت في الـ27 من أيار الحالي، موعد امتحانات الصفوف المنتهية، حيث ستكون امتحانات السادس الابتدائي يوم الأحد الموافق 13/ 6/ 2021، وامتحانات مرحلة الثالث المتوسط يوم الأحد 4/ 7/ 2021، أما بالنسبة لامتحانات مرحلة السادس الإعدادي بفروعه كافة، ستنطلق يوم الثلاثاء 27/ 7/ 2021

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