مصرع عامل إغاثة في تيغراي الإثيوبية

2021/05/31 | 22:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي عامل إغاثة إثيوبي مصرعه برصاصة طائشة في إقليم تيغراي المضطرب في شمال البلاد، على ما أعلنت الهيئة الإيطالية التي توظفه، في تاسع حادث مماثل منذ اندلاع النزاع.

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