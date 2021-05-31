التربية توافق على مناقلة المقاعد الشاغرة ضمن خطة الدراسات العليا

2021/05/31 | 23:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وافقت وزارة التربية، على مناقلة المقاعد الشاغرة بذات الاختصاص ضمن خطة الدراسات العليا للعام الدراسي 2021 – 2022.

وذكرت الوزارة، ان "مديرية الإجازات الدراسية التابعة للمديرية العامة للعلاقات الثقافية، اصدرت تعليمات وزارية، بشأن مناقلة المقاعد الدراسية ضمن خطة الوزارة للدراسات العليا لعام 2021 - 2022 ، حيث ستكون مناقلة المقاعد للمديريات العامة للتربية في ديوان الوزارة فيما بين خططهم والتقديم يكون عن طريق مديرية الاجازات الدراسية في ديوان الوزارة ، اما بالنسبة للمديريات العامة للتربية في جميع المحافظات، فيكون التقديم على مناقلة المقاعد في ما بين خططهم ، أذ يكون تقديم الطلبات عن طريق المديرية نفسها ، وستجري المناقلة من قبل مديرية الاجازات في ديوان الوزارة".

يذكر ان موعد التقديم على مناقلة المقاعد يكون ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 1 / 6 / 2021 ، ويستمر لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الاربعاء المصادف 2 / 6 / 2021.

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