انقاذ فتاة حاولت الانتحار برمي نفسها من أعلى جسر وسط بغداد

2021/05/31 | 23:07 - المصدر: بغداد اليوم

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تمكنت مفرزة الغواصين التابعة للنجدة النهرية، من انقاذ فتاة حاولت الانتحار برمي نفسها من أعلى جسر باب المعظم وسط بغداد.

وقالت مديرية النجدة في بيان انه "تم مشاهدة الفتاة من قبل المفرزة المتواجدة اسفل الجسر، وعلى الفور تم اشعار السيطرة المركزية والتوجه لها وانقاذها وتسليمها الى مركز الشرطة اصوليا حفاظا على سلامتها".

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