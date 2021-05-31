كتلة الاتحاد الوطني: سنستمر على نهج مام جلال

2021/05/31 | 23:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب بيانا بمناسبة الذكرى الـ46 لتأسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وجاء في البيان: قبل 46 عاماً اجتاحت غيمة كبيرة سماء الثورة الكوردية في كوردستان العراق، بسبب انتهاء ثورة ايلول وحالة اليأس التي تولدت ابناء شعب كوردستان، ووسط تلك الظروف الحالكة والعصيبة، قام فقيد الامة الرئيس مام جلال ورفاقه بتأسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني واعادة الأمل الى قلوب ابناء شعب كوردستان.

واضاف البيان: في حياته السياسية تجاوز الاتحاد الوطني الكوردستاني العديد من المصاعب، وتعرض الى مؤامرات داخلية واقليمية كثيرة لم تتمكن من النيل منه، وبعد كل مؤامرة تقدم الاتحاد الوطني نحو الامام لان جذوره كانت نابعة من وسط الجماهير.

واوضح البيان: في الوقت الذي نحيي فيه هذه الذكرى المشرقة، نشعر بوجود مشاكل بنيوية في العملية السياسية في العراق وكوردستان، في العراق هناك صراعات سياسية قوية بين القوى، ضعف في الخدمات، انتشار الفقر وازدياد الفساد واحتكار المفاصل السياسية والمشاكل المستمرة بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وقال البيان: في اقليم كوردستان استمرار عملية استقطاع رواتب الموظفين وتاخير صرف الرواتب، والفقر والبطالة وتضييق الحريات واعتقال وسجن الصحفيين والناشطين.

واضاف البيان: كل هذا يضعنا نحن في كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني كممثلين حقيقين للمواطنين امام مسؤولية كبيرة لكي نقوم مرة اخرى بتحذير الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان بان الابتعاد عن تطلعات المواطنين واهمال المشاكل ستكون له نتائج سيئة.

وقالت الكتلة في بيانها: ان كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ستستمر على النهج الحكيم لفقيد الامة الرئيس مام جلال وبتعليمات الرئاسة المشتركة في الاعتدال من اجل تقليل مساحات المشاكل وتعديل الاخطاء السابقة.

PUKmedia خاص

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