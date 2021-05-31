تعرف على الفئات المشمولة بزيادة مخصصات الخطورة من الدفاع والداخلية وقيمتها

2021/05/31 | 23:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاثنين، المشمولين بزيادة مخصصات الخطورة من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، متوقعة ان تكون أقل من 300 ألف دينار.

وذكر عضو اللجنة، محمد حسين أبو ذر، لوسائل اعلام شبه حكومية اليوم، (31 ايار 2021)، إن "مخصصات الخطورة في الرواتب، تصرف وفق قانون يخص رواتب المنتسبين، وهذه الخطورة تتعلق بالمناطق الساخنة، بمعنى أن المقاتل الذي يكلف بواجب في منطقة ساخنة يتسلم مخصصات الخطورة سواء كان ضمن وزارتي الدفاع أو الداخلية".

وأضاف، أن "القانون ليس جديدا ومنذ تطبيقه تصرف للمقاتلين في مناطق الحركات والقتال والمناطق الساخنة مخصصات الخطورة، وكانت بالدرجة الأولى تصرف لمقاتلي وزارة الدفاع باعتبار صفتهم صفة قتالية على عكس منتسبي الداخلية".

وبخصوص مبلغ مخصصات الخطورة، أوضح أبو ذر: "لا علم لدينا بحجم الزيادة لكن نتوقع أنها أقل من 300 ألف دينار"، لافتا إلى أن "المشمولين بالخطورة هم فقط الذين تناط اليهم واجبات ضمن مناطق الحركات سواء على حزام بغداد أو أي منطقة حركات أو مناطق ساخنة ويتواجد فيها عدو حيث تعتبر مناطق خطرة وتستحق أن يصرف للمقاتل فيها مخصصات الخطورة، أما المقاتلون في المناطق غير الخطرة فلا تشملهم الزيادة".

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