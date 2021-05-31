"من المستحدثات".. عودة الجدل حول مكبرات الصوت في المساجد بعد تصريحات وزير سعودي

2021/05/31 | 23:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الشؤون الإسلامية السعودي، عبد اللطيف آل الشيخ، إن مكبرات الصوت في المساجد يجب أن تقتصر فقط على الأذان والإقامة، مشيرا إلى أنها "من المستجدات، ولم تكن موجودة في القرون الماضية، وسبق أن تم تحريمها في أوقات سابقة"

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