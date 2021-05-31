أول تعليق من منظمة بدر على اتهامها بالضلوع في اختطاف سجاد العراقي

2021/05/31 | 23:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد النائب عن منظمة بدر همام التميمي، إن جميع الاتهامات الموجهة إلى منظمته بالضلوع في عملية اختطاف الناشط سجاد العراقي "باطلة".

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التميمي قال في حوار مع الزميل "أحمد ملا طلال" تابعه "ناس" (31 أيار 2021) إن"جميع الاتهامات المتعلقة بضلوع المنظمة في عملية اختطاف سجاد العراقي باطلة، فنحن حريصون على الدماء، ونعتبر الشباب أمانة في أعناقنا، ونؤمن بالقضاء وحياديته وعدالته، ويجب أن تأخذ السياقات القضائية مسارها".

التميمي أضاف "ربما تكون قضية جنائية، نحن ككيان سياسي بعيدون عن هذه الأمور وحريصون على الشعب العراقي".

وتابع "نطالب الحكومة بالتحقيق بصورة سريعة ومعمقة لمعرفة الجناة، وكما أن هناك وزيراً فاسداً يتبع كتلة سياسية، فقد يكون هناك أيضاً أشخاص سيئون في جميع القوى، أما منظمة البدر فلا تمتلك الأسلحة أو العجلات".

وألقى التميمي باللائمة على طرف لم يُسمّه، قال إنه يسعى لتأجيل الانتخابات.

وبيّن "كل المشاكل يتسبب بها الطرف الذي يريد تأجيل الانتخابات، ونتهمه بتنفيذ جرائم القتل" مؤكداً في الوقت ذاته أن "كل الظروف مهيئة لانتخابات عادلة بعد أن تم اختيار مفوضية مستقلة واقرار قانون انتخابات جديد".

من جانبه دعا أمين عام حزب "البيت الوطني" منظمة بدر إلى تسليم المتهمين إلى القضاء، لتتضح الحقائق أمام الشعب العراقي.

واستذكر الغرابي تصريحاً على لسان زعيم منظمة بدر هادي العامري، قال فيه إننا نضغط على القضاء، فيما دعا الغرابي الجهات المتهمة إلى التوقف عن تلك الضغوط.

وتجدد الحديث عن قضية الناشط المُختطف سجاد العراقي، بعد ندوة على تطبيق "كلوب هاوس" شارك فيها شهود عيان، كانوا يستقلون السيارة ذاتها التي اختُطف منها الناشط سجاد.

وفي التفاصيل، فإن أحد مرافقي سجاد، قد تمكن من التعرف على أحد الخاطفين، وأدلى بشهادته، مؤكداً انه شخص معروف في محافظة ذي قار، وينتمي إلى منظمة بدر.

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