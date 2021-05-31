دولة رئيس الوزراء يُستقبل رئيس مؤسسة يزدا في بغداد

2021/05/31 | 23:37 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد استقبل دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي رئيس مؤسسة يزدا، السيد حيدر الياس، اليوم الاثنين،٢٠٢١/٥/٣٠في العاصمة بغداد، وذلك للتباحث حول القضايا المتعلقة بوضع الايزيديين في العراق والسبل الممكنة لايجاد حلول لها،خصوصا فيما يتعلق بمصير المختطفات الايزيديات، الوضع الامني والاداري في سنجار ، تسهيل عودة النازحين ،مواصلة العمل في فتح المقابر الجماعية وكشف …

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