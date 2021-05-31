داعش يشن هجوماً شمال بغداد

2021/05/31 | 23:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بان تنظيم داعش شن هجوماً شمال بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "داعش قام بشن هجوم في منطقة العبايجي شمال بغداد".

واضاف، ان "الهجوم اسفر عن اصابة مدنيين اثنين".

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