إصابة عنصر في 'الحشد العشائري' بصد 'تعرض' شمالي بغداد

2021/05/31 | 23:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بإصابة عنصر في "الحشد العشائري" بصد "تعرض" على نقطة تفتيش شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عناصر الحشد العشائري ضمن قرية ١٤ رمضان في الطارمية تمكنوا مساء اليوم من صد تعرض داعشي على نقطة تفتيش".

وأضاف المصدر أن "صد التعرض اسفر عن اصابة مقاتل من الحشد العشائري بجروح".

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