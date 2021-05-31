"ينتظر الرد الإسرائيلي".. "طرح مصري" بخصوص تبادل سجناء مع حماس

2021/05/31 | 23:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخذ ملف تبادل السجناء بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، جزءا لا يستهان به في مباحثات الوفد المصري، الاثنين

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