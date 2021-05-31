استهداف قائد بالحشد في بغداد من قبل داعش

2021/05/31 | 23:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، استهداف منزل قائد بفوج الطارمية من قبل داعش، مما اسفر عن إصابة منتسبين شمالي بغداد.

وذكرت مديرية اعلام الحشد في بيان اليوم، (31 ايار 2021)، ان "عناصر بفلول داعش الإرهابي قامت باستهداف منزل قائد بفوج الطارمية بالحشد الشعبي حامد الشديد في منطقة العبايجي شمالي العاصمة بغداد، ما أدى الى إصابة منتسبين بفوج الطارمية بالحشد الشعبي".

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