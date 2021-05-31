بشر الحافي ومطابع القران

2021/05/31 | 23:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

أصاب بشر الحافي في الطريق ورقة مكتوب

فيها اسم الله تعالى ، وقد وطأتها

الأقدام، فأخذها واشترى بدراهم كانت

معه غاليةً فطيب بها الورقة وجعلها في

شق حائط، فرأى في النوم كأن قائلاً يق

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