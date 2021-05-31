وفاة شخص بمرض ‘الفطر الاسود’ في محافظة ذي قار

2021/05/31 | 23:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير عام صحة محافظة ذي قار جنوب

العراق ، صدام الطويل، الاثنين، تسجيل

حالة وفاة بمرض “الفطر الأسود”، مبينة

ان الحالات الموجودة حاليا تتراوح

اعدادهم ما بين الـ4-5 مرضى.

وأوضح الطويل، في تصريح صحفي

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