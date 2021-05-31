نادي كربلاء يشكو من عدم السماح له باللعب على ملعبه الدولي ويؤكد المباراتين القادمتين مصيريتين للتاهل للدوري الممتاز

2021/05/31 | 23:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الهيئة الادارية لنادي كربلاء

اليوم الاثنين ان المباراتين القادمتين

مع ناديي العلم وعفك هما اللتان ستحددان

مصير النادي في تاهله الى دوري الممتاز

داعيا الجهات المعنية الى السماح

للنادي كربلاء ب

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