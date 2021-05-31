بعد نفي صدر قبل ساعة.. متحدث صحة ذي قار يعود لتأكيد وفاة حالتين بـ’الفطر الأسود’

2021/05/31 | 23:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت مديرية صحة محافظة ذي قار، الاثنين، تسجيل حالتي وفاة بـ"الفطر الأسود" في مدينة الناصرية.

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وقال المتحدث باسم الدائرة عمار الزاملي، لـ "ناس" (31 ايار 2021)انه "تم تسجيل ثاني حالة وفاة بمرض الفطر الاسود في المحافظة".

واضاف ان "الفطر الاسود هو مرض عدوى نادرة جداً، تكون نتيجة للتعرض لعفن، ويكون نتيجة التعرض لعفن موجود في التربة والسماد الطبيعي والفواكه والخضروات المتحللة، ويؤثر على الجيوب الانفية والمخ والرئتين ويهدد حياة مرضى السكري والذي يعانون من نقص المناعة مثل المصابين بالسرطان".

ونفت دائرة صحة محافظة ذي قار، الاثنين، تسجيل أي حالة وفاة او إصابة بمرض "الفطر الأسود".

وقال الناطق باسم الدائرة عمار الزاملي لـ "ناس" (31 ايار 2021)، "لاصحة لتسجيل حالة وفاة أو إصابة او اشتباه بالفطر الأسود في المحافظة"، مؤكداً "عدم وجود مختبرات للكشف عنه في العراق".

وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت عن مصدر طبي، تسجيل أول وفاة رسميا بمرض بالفطر الأسود في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

واشارت الى ان الوفاة المسجلة هي الأولى أيضاً على مستوى العراق، الامر الذي نفته صحة ذي قار.

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